Il Centro Donna Lilith di Latina festeggia i suoi 39 anni con la mostra fotografica Connessioni

LATINA – Martedì 4 febbraio il Centro Donna Lilith festeggia nella sua sede in Via Farini 2 a Latina (alle 17) i 39 anni dalla sua nascita. Per l’occasione verrà allestita anche la mostra Connessioni, frutto del laboratorio di gruppo con le donne che stanno affrontando il percorso di fuoriuscita dalla violenza, realizzato all’interno del Centro Antiviolenza Donne al Centro di Aprilia. La mostra è a cura di Sofia Pagliaro e Gaia Tognoni, Simona Ghizzoni, Graphics Alessandro Ciccarelli.

“La fotografia, connessa al lavoro di gruppo – spiegano le volontarie – ha mostrato un’altra immagine della donna in temporanea difficoltà a causa della violenza. Un’immagine che non faccia rivivere la violenza a chi guarda, ma rappresenti le donne come protagoniste dei propri progetti, forti della rete che sono riuscite a costruire con l’aiuto delle altre donne”.