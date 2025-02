A Sabaudia grande fermento all’Expo Maratona della Maga Circe

SABAUDIA – Dopo la giornata inaugurale all’Expo della Maratona Maga Circe Campionato Italiano Individuale Assoluto e Master di Maratona della Fidal, proseguono gli appuntamenti in quella che gli organizzatori hanno definito la casa dei runner e dove è cominciato questa mattina il ritiro pettorali degli atleti in vista delle tre gare di domenica sulle tre distante dei 42, 28 e 10 km.

IL PROGRAMMA – Il programma di oggi prevede dalle 15 alle 15.30 la tavola rotonda: “La Maratona, passione sacrifici e storie di successo. Ne parliamo con Daniele Meucci”. Alle 15.30 la presentazione dei partner e delle gare amiche. Dalle 16 alle 16.30 saranno presentati sul palco i pacer di gara, ovvero gli angeli custodi che aiuteranno i runners, dettando i tempi, nella traversata di 42,195 km. Dalle 16.30 alle 17 presentazione atleti elite, ovvero i corridori di livello tecnico elevato, sia italiani (a caccia del titolo tricolore), che stranieri. Dalle 17 alle 17.30, saranno presentati i tre bellissimi percorsi dove verranno illustrati aspetti salienti e peculiarità dei tracciati. Dalle 17.30 alle 18 Tavola Rotonda: “Pre & post maratona: istruzioni per l’uso”.

“Abbiamo aperto la nostra casa e saremo qui fino a domenica, ho davanti a me tanti amici di vecchia data e nuovi amici, autorità civili e militari, questo significa che siamo veramente cresciuti – commenta l’organizzatore e presidente di In Corsa Libera e Consigliere Regionale Fidal Lazio Davide Fioriello – Ricordiamo che siamo solo ad una quinta edizione e per la seconda volta ospitiamo il campionato italiano ed anche questa è una grande dimostrazione di stima, ma anche una grossa. responsabilità. Quest’anno mi sono dato il compito di trasmettere ai vertici ed alle autorità che ci rappresentano, che la Maratona Maga Circe è diventata l’evento più importante della provincia di Latina a livello sportivo. A dirlo sono i numeri con 21 nazionalità, 4 continenti, 2500 iscritti, rappresentanti da 35 province italiane”.

(LE INTERVISTE SONO A CURA DI ANTONELLA MELITO)

“La Maratona Maga Circe sta velocemente crescendo e ha, nel giro di pochi anni, conquistato un posto di primo piano tra le gare di questo livello in Italia, merito del grande impegno dell’organizzatore e ideatore Davide Fioriello – commenta Elena Palazzo Assessore Sport, Turismo e Ambiente Regione Lazio – Siamo estremamente orgogliosi di questo appuntamento che offre una ribalta nazionale al nostro territorio esaltando la bellezza dei luoghi che attraversa tra Sabaudia e San Felice Circeo. Come Regione Lazio sosteniamo i grandi eventi sportivi come questo perché costituiscono un volano per il turismo, contribuiscono a portare visitatori nelle nostre splendide località in periodi lontani dai mesi estivi e allo stesso tempo promuovono lo sport insieme a stili di vita più sani per tutti.”

“L’apertura dell’Expo della Maratona Maga Circe è stata un evento emozionante – commenta Giuseppe Schiboni Assessore Scuola e Università della Regione Lazio – La presenza dei ragazzi delle scuole di San Felice Circeo e Sabaudia dimostra che lo sport è fondamentale nella crescita e nell’educazione dei nostri ragazzi. Bisogna cogliere l’occasione di questi eventi di importanza internazionale per riportare nelle nostre scuole la cultura dello sport e l’educazione allo sport. Ringrazio gli organizzatori e tutti i partecipanti che avranno l’onore di correre una gara dal sapore storico, in un territorio che, dalla preistoria ai giorni nostri, racchiude tutto il fascino della storia italiana e non solo.”

“Un evento importante conosciuto ormai non solo a livello nazionale, ma anche internazionale – commenta il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca – Non solo per l’ottima organizzazione che lo contraddistingue, ma per la tipicità del percorso. Con la collaborazione dell’Ente Parco e delle Autorità presenti, abbiamo l’obbligo etico e giuridico di conservare la bellezza del nostro territorio, valorizzandolo con iniziative compatibili con l’ambiente, come la Maratona della Maga Circe. Grazie alle istituzioni e a tutti i presenti”.

“Da quando ci siamo insediati, abbiamo deciso di sostenere sempre più lo Sport, un’importante risorsa per la comunità – commenta Massimo Mazzali, consigliere comunale delegato allo sport di Sabaudia – La Maratona Maga Circe è uno degli esempi più significativi di come possiamo utilizzare lo sport per promuovere la nostra città, rispettando allo stesso tempo l’ambiente creando nuove opportunità economiche”.

“Raggiungere numeri così importanti in sole 5 edizioni non è affatto banale – commenta Juri Morico Presidente Nazionale OPES aps – Se la Maratona della Maga Circe è cresciuta così tanto, venendo scelta per il secondo anno consecutivo dalla FIDAL come gara che assegna il titolo di Campione italiano di Maratona, il merito è attribuibile all’organizzazione impeccabile della ASD In Corsa Libera e al lavoro instancabile delle persone che la animano, a partire da Davide Fioriello, presidente dell’associazione e Vicepresidente nazionale vicario di OPES. Per il nostro Ente, la Maratona della Maga Circe è la rappresentazione di come un evento sportivo possa coniugarsi al turismo e allo sviluppo di un intero territorio, oltre che attestarsi come una leva di promozione dell’offerta sportiva e dei corretti stili di vita”.

IL GIORNO DELLE GARE – La domenica si aprirà con il ritiro pettorali dalle 6.30 alle 7.30 per gli atleti della 28 e della 42km e fino alle 8.30 per gli atleti della 10 km. Alle 9.30 al via tutte le gare con la partenza in differita tra Sabaudia per la corta e la Family Walk e San Felice Circeo con le lunghe distanze. Dalle ore 11 premiazioni. L’Expo sarà anche sede del baby parking gratuito che con il personale qualificato per tutto il tempo della gara, intratterrà i bambini e consentirà ai genitori di correre in spensieratezza.