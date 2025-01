Cresce la Rete dei Musei: entrano Provincia, Dizionario della Musica e Latina Film Commission

LATINA – È stato sottoscritto questa mattina nella sala conferenze del Museo Cambellotti di Latina, il protocollo d’Intesa che sancisce l’adesione di tre nuove realtà al network provinciale Rete dei Musei. A dare il benvenuto ai nuovi membri, la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha accolto la Provincia di Latina, presente con il suo presidente Gerardo Stefanelli; l’Associazione Dizionario della Musica con il presidente, maestro Claudio Paradiso; e la Fondazione Latina Film Commission presente con il direttore Rino Piccolo.

“I nuovi soggetti aderenti porteranno un importante contributo in termini di diversità e ricchezza culturale la loro partecipazione apre nuove opportunità di collaborazione scambio di esperienze”, ha sottolineato la prima cittadina di Latina che ha presieduto l’incontro.

L’accordo nasce su iniziativa dei direttori scientifici dei musei dei comuni della provincia di Latina, tra i quali la direttrice scientifica del museo “Duilio Cambellotti” Antonia Lo Rillo, è stato promosso da Latina in veste di capofila e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico locale grazie alla collaborazione tra musei associazioni e istituzioni.

“Sono felice di ufficializzare l’ingresso della Provincia nella Rete dei Musei, un progetto che ho seguito con grande attenzione sin dall’inizio e che ho voluto sostenere per la sua rilevanza strategica nel promuovere nuovi percorsi per lo sviluppo locale. – ha dichiarato il Presidente Gerardo Stefanelli. Vogliamo promuovere una conoscenza autentica del territorio e lavorare ad una strategia condivisa per migliorare l’accessibilità e valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio pontino. Ancora una volta, con la nostra adesione confermiamo l’impegno e la volontà di essere parte integrante del processo di crescita culturale, economica e turistica del nostro territorio, anche oltre quella che è la nostra competenza specifica come Ente. Come Provincia continueremo ad impegnarci fattivamente nella crescita di questa rete, aprendo un dialogo costruttivo con tutte le realtà partecipanti e continuando a sostenere la valorizzazione della cultura tra i giovani e i cittadini attraverso attività di promozione ed educazione storica, come le ‘Giornate della Memoria’, attualmente in corso a Piana delle Orme che hanno permesso ad oltre 2 mila studenti di conoscere gratuitamente un’eccellenza del nostro territorio. In qualità di ente territoriale di coordinamento per i Comuni, nell’ambito delle Politiche di Area Vasta e del programma ‘Scuola Aperta’, ci siamo già attivati per rendere più accessibili i siti, incentivando la loro fruizione attraverso iniziative e piani di informazione e comunicazione coordinati. Continueremo a farlo, attraverso nuove iniziative legame profondo tra il patrimonio artistico e la società che lo custodisce. È il momento di collaborare per creare un’offerta territoriale più ampia, indipendente dai singoli luoghi, e capace di svilupparsi in una dimensione provinciale rinnovata e ancora più competitiva.”

L’Associazione Dizionario della Musica e la Fondazione Latina Film Commission entrano con i loro rispettivi specifici patrimoni.

A curare il coordinamento del monumentale lavoro del Dizionario della Musica, il maestro Claudio Paradiso. La sede scelta è l’edificio storico dell’ex Consorzio Agrario Provinciale di Latina, punto di riferimento fisico di un progetto nato nel 2009 e che da allora persegue l’obiettivo di riunire insieme, per la prima volta in un dizionario, tutti i personaggi, famosi e meno famosi, della storia musicale italiana dal Medioevo a oggi per raccontare in maniera esaustiva “l’arte più diffusa nella nazione”. Vi sono censiti compositori, direttori, cantanti, complessi, ma anche editori, costruttori, librettisti, musicologi, critici. Un’opera ritenuta di interesse nazionale nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sul versante del Cinema, si aggiunge alla Rete dei Musei la mediateca della Fondazione Latina Film Commission che conta 40mila titoli: “Un patrimonio di memoria storica della provincia con un grande valore. Per noi è molto importante trovare una condivisione con questo patrimonio che esiste, che va protetto e che deve essere digitalizzato per essere reso più fruibile”, ha detto Rino Piccolo che dirige LFC.

La Rete dei Musei conta oggi 22 Musei, la maggior parte pubblici.