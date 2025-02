Scippi e furti con destrezza seriali: arrestate a Cisterna due donne rom

CISTERNA – Hanno accumulato pene per 10 e sei anni per scippi e furti con destrezza: la Polizia di Stato di Cisterna ha tratto in arresto due donne di etnia Rom di 36 e 34 anni destinatarie di due ordini di carcerazione a seguito di condanna definitiva.

Entrambe con numerosi precedenti per furto aggravato, furto con destrezza, erano dedite agli scippi nei luoghi di maggiore affluenza, in particolare stazioni, autobus e treni ed erano già state arrestate in più occasioni sia in flagranza di reato che in esecuzione di misure cautelari. Le due donne, nel corso degli anni, erano riuscite a differire i provvedimenti cautelari nei loro confronti per le ripetute gravidanze.

Raggiunte dai poliziotti del Commissariato di Cisterna, le donne sono state arrestate e condotte presso il carcere di Rebibbia, insieme ai propri figli, dove dovranno scontare la pena di 10 anni e 11 mesi per l’una e 6 anni e sei mesi di reclusione l’altra