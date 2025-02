Cisterna, ubriaco provoca incidente in centro: patente sospesa per due anni e auto confiscata

CISTERNA – Aveva provocato un incidente in pieno centro cittadino guidando in stato di ebrezza: ieri per 41enne di Cisterna è scattato un provvedimento di sospensione della patente per due anni stabilito dal Prefetto dopo la denuncia alla Procura da parte del comando della polizia locale di Cisterna che aveva anche ritirato il titolo di guida.

L’incidente stradale oggetto degli accertamenti risale al 25 gennaio scorso, quando gli agenti del comandante Raoul De Michelis erano intervenuti nel centro della città i rilievi, notando un comportamento animalo da parte dell’uomo che poco prima aveva anche cercato di allontanarsi dal luogo del sinistro, veniva fermato dal conducente della macchina danneggiata. Ai successivi controlli eseguiti con l’etilometro il 41enne è risultato avere un tasso alcolemico di 1.63 gr./litro alla prima prova e 1,61 gr./litro alla seconda. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Latina, gli è stata poi ritirata la patente di guida e inviata al Prefetto che ha determinato la sospensione per un periodo di 2 anni.

“La restituzione della patente – spiegano dal comando di polizia locale di Cisterna – è subordinata alla verifica dei requisiti di idoneità alla guida da parte della commissione medica della ASL presso la quale il trasgressore dovrà presentarsi. Inoltre, il veicolo condotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca così come previsto, quale sanzione accessoria, per coloro che si pongono alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/litro. Le pene per la guida in stato di ebrezza sono aggravate dalla circostanza che il conducente ha provocato un sinistro stradale”.