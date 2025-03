Debacle al Francioni: finisce 1-4 il match tra Latina Calcio e Catania

LATINA – Debacle del Latina Calcio 1932 al Francioni. Termina 1 – 4 l’incontro con il Catania Football Club. Dopo un primo tempo conclusosi sullo 0-0, un disastroso secondo tempo per i nerazzurri: i siciliani sono andati prima sotto con il goal di Ekuban (’50) arrivato a cinque minuti dalla ripresa, ma hanno reagito subito e sono andati a segno con Montalto (54′). Quindi, due goal di Jimenez al ’71 e su rigore all’84’ hanno steso i nerazzurri. Nei minuti di recupero, anche l’autogoal di Saccani che ha fatto chiudere l’incontro con un pesante ko.

Latina Calcio 1932 1 – 4 Catania Football Club

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E. K, Rapisarda, Mastroianni (45’ Zuppel), Riccardi (78’ Ndoj), Marenco, Gatto, Petermann (86’ Bocic), Motolese (45’ Crecco), Ekuban, Improta (78’ Saccani). ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ercolano, Ciko, Di Livio, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

Catania FC (3-4-1-2): Dini, De Rose K, Jimenez, Di Gennaro, Quaini, Luperini (60’ Frisenna), Raimo, Lunetta (85’ Gega), Montalto (68’ De Paoli), Allegretto, Ierardi. ALL. TOSCANO. A DISP: Butano, Farroni, Del Fabro, Forti, Corallo.

Arbitro dell’incontro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Assistenti: Michele Rispoli di Locri e Mattia Morotti di Bergamo

Quarto uomo: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia

Marcatori: 50’ Ekuban (L), 54’ Montalto (C), 72’ Jimenez (C), 39’ Jimenez (C), 90’ Autogol.

Ammoniti: 22’ Quaini (C), 28’ Motolese (L), 47’ Crecco (L), 56’ Boscaglia (L, Dalla Panchina), 58’ Improta (L), 65’ Frisenna (C), 75’ Rapisarda (C), 79’ Dini (C), 83’ Ndoj (L).

Angoli: Latina 8 – 3 Catania

Recupero: 1’ pt / 4’ st

Note: 2256 di cui 892 abbonati e 349 ospiti.