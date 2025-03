Discariche a cielo aperto, i volontari Guardie Eco Ambientali segnalano rifiuti abbandonati a Priverno

Discariche a cielo aperto sono state scoperte dal personale volontario dell’associazione nazionale Guardie Eco Ambientali nel territorio comunale di Priverno, in Via delle Grotticelle e in SP Marittima. Rinvenuti rifiuti di vario genere tra cui rifiuti organici, plastiche, materiale edile, elettrodomestici, materassi, vetri e pneumatici. I volontari hanno prontamente effettuato rilievi fotografici ed è stata inviata una pec al sindaco, al responsabile del settore ambiente e alla polizia Locale, richiedendo un sopralluogo nei luoghi indicati.