Essere Startupper, il manuale per chi voglia intraprendere il viaggio verso la creazione di una startup

LATINA – “Essere Startupper” è il primo manuale diffuso sul mondo delle startup. Frutto della collaborazione di 78 autori e autrici tra docenti, imprenditori e imprenditrici, professionisti e professioniste, è una sorta di guida rivolta a studentesse e studenti e a chi voglia intraprendere il viaggio verso la creazione di una startup o approfondire le dinamiche dell’ecosistema imprenditoriale italiano.

Coordinatori dell’opera sono Nicola Cucari, abilitato professore ordinario in Economia e Gestione delle imprese, titolare dell’insegnamento di “Startup e creazione di Impresa” presso la Sapienza Università di Roma Polo Pontino e Michele Franzese, imprenditore e innovation manager.

“Essere startupper è il primo manuale diffuso sul mondo delle startup, che si rivolge agli studenti e alle studentesse universitarie, ma non solo, a tutti coloro che vogliono avviare un’attività d’impresa. Un manuale che pone molto l’attenzione sul termine startatupper, che vuol dire avere competenze imprenditoriali non solo per avviare nuove attività d’impresa, ma anche da applicare in altre sfere della vita privata”, spiega il professor Cucari.

Il volume si compone di cinque sezioni: “Una prima sezione proprio va a stressare questo tema della imprenditorialità vista anche nel corso della storia; la seconda sezione invece inizia a fornire gli strumenti necessari per avviare un’attività d’impresa; solo nella sezione terza si parla di startup e degli attori dell’ecosistema; la quarta sezione è dedicata agli aspetti giuridici e fiscali; la quinta invece guarda al futuro e quindi a tutte le tematiche, dalla tecnologia, all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità che influenzeranno certamente il mondo delle imprese anche nel futuro”, aggiunge Cucari.

A lui abbiamo chiesto anche quanto sono “startupper” gli studenti che si laureano presso il Polo pontino della Sapienza.