Festa al Francioni per la vittoria del Latina 3-2 contro Juve Next Gen

LATINA – “Il calcio è bello anche per questo, perché regala emozioni e colpi di scena”. Mister Boscaglia ha commentato così, la vittoria del Latina Calcio 1932 sulla Juve Next Gen arrivata all’89 su goal di Zuppel (prima le reti di Rapisarda al 14’ , e all’ 81’ di Improta). La doppietta di Turrichia aveva mandato in svantaggio i nerazzurri che hanno reagito e portato a casa tre punti importanti in chiave salvezza.

“È stata una partita intensa, in cui è successo davvero di tutto – ha detto il tecnico del Latina – . Siamo passati in vantaggio nel primo tempo giocando un’ottima gara, poi nella ripresa abbiamo avuto un momento di difficoltà. In pochi minuti abbiamo subito il pari su un errore da calcio d’angolo e poi il gol del sorpasso. Ma la squadra ha reagito con carattere: abbiamo continuato ad attaccare, creando diverse occasioni fino a trovare il pareggio e poi la rete della vittoria, con pieno merito.

Abbiamo affrontato tre partite in una settimana e qualche cambio era necessario, ma chi è sceso in campo dall’inizio e chi è entrato a gara in corso ha dato un contributo fondamentale per conquistare questi tre punti. Abbiamo visto sia il meglio che il peggio della nostra squadra, ma alla fine siamo riusciti a fare la differenza. La Juventus Next Gen si è abbassata molto e siamo stati bravi a sfruttare le corsie, lavorando bene sia nell’uno contro uno che nel due contro uno.

Nel finale abbiamo dovuto gestire qualche difficoltà nel reparto difensivo, ma i ragazzi hanno messo in campo cuore e determinazione. Questo era l’atteggiamento che volevo e che ci ha permesso di ottenere una vittoria importantissima. Ora dobbiamo ripartire da qui, affrontando le prossime partite con lo stesso spirito visto oggi”, le parole di Boscaglia.

Latina Calcio 1932 3 – 2 Juventus NxG

Latina Calcio 1932: Zacchi, Vona E (78’ Crecco), Rapisarda, Ciko (63’ Zuppel), Di Livio K (79’ Ndoj), Riccardi, Marenco (64’ Petermann), Berman, Gatto (63’ Bocic), Ekuban, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ercolano, Cittadino, Saccani, Motolese, Segat, Polletta, Scravaglieri.

Juventus NxG: Daffara, Afena Gyan (73’ Citi), Macca, Cudrig (39’ Pietrelli), Scaglia F, Gil Puche, Puczka, Turco (73’ Comenencia) Villa (45’ Turicchia), Adzic, Silva Semedo (45’ Mancini). ALL BRAMBILLA. A DISP: Garofani, Scaglia, Anghelè, Poli, Amaradio, Guerra, Owusu, Perotti, Deme, Papadopoulos.

Arbitro dell’incontro: Gangi Mauro di Enna

Assistenti: Rinaldi Alberto di Pisa e Marra Vincenzo di Agropoli

Quarto uomo: Senes Andrea di Cagliari

Marcatori: 14’ Rapisarda (L), 51’ Turicchia (J), 61’ Turicchia (J), 81’ Improta (L), 89’ Zuppel (L)

Ammoniti: 8’ Marenco (L), 29’ Boscaglia (All.Latina, Dalla Panchina), 40’ Puczka (J), 42’ Afena Gyan (J), 81’ Bocic (L), 82’ Comenencia (J), 90’ Zuppel (L).

Espulsi: 44’ Puczka (J, Doppia Ammonizione).

Recuperi: 3’ pt / 5’ st

Angoli: Latina 6 – 3 Juventus NxG

Note: Spettatori totali 2022 di cui 894 abbonati e 26 ospiti