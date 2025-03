Panathlon Club International, serata a tema “rigore” all’Hotel Europa

LATINA – “Rigori” è il tema della serata Panathlon dedicata alle fasi più attese dello sport di squadra. Nell’ambito delle attività del 2025 il Panathlon Club International di Latina ha organizzato un incontro per il 18 marzo -. alle ore 18.00 all’Hotel Europa – per parlare, con ospiti che li hanno vissuti, dei momenti più intensi che lo sport ci regala giornalmente. Il rigore è metafora della solitudine dinanzi una scelta, la magia, il pathos, le emozioni del penalty sono incredibili.

L’incontro sarà moderato dallo scrittore Paolo Iannuccelli, interverranno Maurizio Targa giornalista e scrittore, Davide Gabrielli ex cestista della Cuomo Basket Latina, Claudio Gavillucci, ex arbitro di calcio di serie A , Marco Gerini, ex nazionale azzurro di pallanuoto, l’indimenticato bomber del Latina Calcio Gianfranco Mannarelli. Saranno presenti giovani rappresentanti di società sportive del capoluogo pontino impegnati nel calcio, pallamano, pallanuoto, pallacanestro che rivolgeranno domande ai presenti.