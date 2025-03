Cisterna Volley batte Trento 3-1 e vola a gara-3

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley si impone sull’Itas Trentino in gara 2 dei Playoff Scudetto, grazie a una prova brillante in tutti i fondamentali. Il successo per la squadra di coach Falasca non solo vale la prima vittoria in una partita di Playoff Scudetto, ma anche il primo successo contro l’Itas Trentino, sempre vittoriosa negli incontri passati. In una serata in cui il Palasport di Viale delle Provincie gremito da quasi 2400 persone ha spinto i sestetti in campo in ogni azione, si esalta Efe Bayram, autore di 15 punti, e uno straordinario Domenico Pace, premiato MVP al termine del match.

L’EVENTO – Prima dell’inizio della partita l’opposto del Cisterna Volley Theo Faure ha ricevuto il premio di Credem Banca MVP del mese di febbraio, consegnato dalla rappresentante di Credem Banca Claudia Giannini. Gara 2 contro Itas Trentino è stata anche l’occasione per porre un ringraziamento speciale a Joma Italia, nel particolar modo a Martina Rossetto, Responsabile Marketing e Volley Joma Italia, che in qualità di sponsor tecnico ha sostenuto il progetto Cisterna Volley in questi anni ricchi di grandi successi.