Gaeta, dopo anni di violenza sulla moglie picchia anche il figlio: in carcere un uomo già sottoposto a misura cautelare

GAETA – Già sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie per episodi di maltrattamenti, un uomo di 38 anni, cittadino rumeno, è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Gaeta su disposizione del Tribunale di Cassino. La scorsa settimana, infatti, avrebbe aggredito anche il figlio ventenne, provocandogli la lussazione di una spalla. L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia, che ha raccolto la denuncia del giovane. Alla luce della nuova violenza, il Pubblico Ministero ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, istanza accolta dal giudice che ha disposto la custodia in carcere. Gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno eseguito l’arresto nel pomeriggio di ieri. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, per l’indagato, vige la presunzione di innocenza.