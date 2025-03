Sezze, oppone resistenza ai Carabinieri: arrestata 45enne

SEZZE – Una donna di 45 anni, residente nella provincia di Roma e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Sezze per resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 che indicava un’aggressione ai danni della stessa donna. All’arrivo dei Carabinieri, la 45enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza ai controlli. Dopo l’arresto, la donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Latina, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per oggi.