Latina, panificio sotto accusa: lavoratori pagati la metà e costretti alle dimissioni.

Sei lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno, impiegati in un panificio industriale di Latina, hanno denunciato gravi irregolarità retributive e pressioni indebite da parte del datore di lavoro. Secondo quanto segnalato dalla Uila Uil di Latina, i dipendenti avrebbero lavorato otto ore al giorno per sei giorni alla settimana, ricevendo però lo stipendio per sole quattro ore giornaliere. Di fronte alla richiesta di una retribuzione corretta, il titolare dell’azienda avrebbe chiuso i cancelli dello stabilimento, minacciando di non farli uscire fino alla firma delle dimissioni volontarie. Successivamente, sempre secondo la denuncia sindacale, i lavoratori sarebbero stati costretti a firmare un licenziamento con motivazioni generiche. A sbloccare la situazione è stato l’intervento dei Carabinieri, chiamati dagli stessi operai. All’arrivo dei militari, i cancelli sono stati aperti e i lavoratori hanno potuto lasciare l’azienda, sporgendo denuncia all’Ispettorato del Lavoro per ottenere il riconoscimento delle somme non percepite.

La Uila Uil ha assistito i lavoratori nella presentazione della denuncia e nel percorso per ottenere l’indennità di disoccupazione, prevista per chi viene licenziato o si dimette per giusta causa. Il sindacato chiede ora un intervento tempestivo degli organi ispettivi per contrastare fenomeni di sfruttamento e garantire il rispetto dei diritti, sollecitando l’uso delle “diffide accertative”, strumenti previsti dalla normativa ma raramente adottati. “Ogni ritardo negli accertamenti – sottolinea la Uila Uil – non solo danneggia i lavoratori, ma alimenta la sfiducia nella possibilità di ottenere giustizia, rafforzando l’idea che alcuni datori di lavoro possano agire impunemente.” Il sindacato seguirà inoltre l’iter presso l’INPS per il riconoscimento della giusta causa delle dimissioni e per verificare eventuali violazioni contributive da parte dell’azienda.