Grave incidente a Borgo Podgora, quattro feriti gravi nello scontro tra un trattore e un furgone

LATINA – Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Borgo Podgora all’incrocio tra la Sp 26 e strada Cerretelli dove un furgone si è scontrato con un trattore che trainava un rimorchio. A causa del forte impatto i due mezzi sono finiti fuori strada. Il conducente del trattore è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Tre i feriti a bordo del furgone, tutti trasferiti in ospedale in codice rosso, due al Goretti di Latina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.