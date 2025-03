Bagarre alla Camera dei Deputati dove la premier Meloni cita il Manifesto di Ventotene e dice: “Non è la mia Europa”

Tensioni in Aula, alla Camera, al termine dell’intervento della premier Giorgia Meloni. «Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia» ha detto citando il Manifesto di Ventotene per un’Europa Libera e Unita da sempre considerato il punto di partenza del progetto europeo, immaginato dal confino fascista dell’isola pontina dove era reclusi pensatori e oppositori politici. La presidente del Consiglio, in conclusione della sua replica ha estrapolato singole frasi del testo scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni criticandole. «Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa, perché nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest’aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l’abbiano mai letto, perché l’alternativa sarebbe spaventosa». Il presidente Fontana ha sospeso la seduta.

Alla ripresa dell’aula della Camera i gruppi di opposizione chiedono le scuse della presidente del consiglio Meloni per le sue affermazioni sul manifesto di Ventotene ricordando che la liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista è passata anche da quegli intellettuali e che la Costituzione repubblicana “è nata anche a Ventotene”.