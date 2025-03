Latina, quasi pronti i 24 alloggi di edilizia pubblica in Via Selene

LATINA – Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione di 24 alloggi destinati a categorie speciali, che l’Ater sta costruendo nel quartiere “Pantanaccio”, in via Selene. Lo comunica Enrico Dellapietà, presidente di Ater Latina, che ha svolto oggi un sopralluogo con il direttore generale Massimo Monacelli e l’assessore comunale ai servizi sociali, Michele Nasso. L’intervento, realizzato grazie a fondi di Ater, con il supporto dell’Unione europea e della Regione Lazio, prevede un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro.

Il progetto dell’architetto Pietro Cefaly comprende 16 alloggi da 45 mq e 8 da 60 mq, distribuiti su quattro piani sormontati da quella che il progettista ha chiamato “La vela”, una struttura inclinata che ospita pannelli fotovoltaici e solari-termici, sottolineando l’impegno per il risparmio energetico. Spazi esterni e aree comuni non hanno barriere architettoniche e la palazzina è dotata di due ascensori interni e di una rampa di accesso per persone con disabilità, mentre le cantine sono situate al livello del terrazzo. Inoltre, è prevista un’area parcheggio e un giardino circondato da piante, creando uno spazio verde per i residenti.

“Il cappotto termico e gli infissi isolanti contribuiranno a ridurre i consumi energetici, e gli spazi comuni saranno alimentati dall’impianto fotovoltaico, garantendo così la classificazione energetica in classe A per l’intero edificio – spiega in una nota Ater, annunciando che la consegna delle chiavi agli assegnatari aventi diritto avverrà a breve.

“Questi alloggi rappresentano una risposta concreta – dichiara il presidente Enrico Dellapieta’ – a una crescente domanda di case in una società che sta affrontando molte difficoltà. È chiaro che c’è un impegno forte per una nuova politica della casa e per investimenti significativi. È bello vedere che si continua a costruire e ad investire in progetti come questo. Un grande riconoscimento va anche agli uffici competenti, al direttore generale ing. Massimo Monacelli, al dirigente d’area nonché RUP ing. Riccardo Roco e, non ultimo, all’architetto Laura Savelli per l’egregio lavoro svolto”.

“Ater ci mette a disposizione alloggi che saranno assegnati a cittadini che hanno bisogni immediati e concreti – commenta Michele Nasso – noi siamo fuori da logiche legate a proclami senza effetti pratici: qui ci sono case per gente in carne ed ossa, questa è la politica sociale”

Il progetto è stato realizzato dalla ditta Neroni srl.