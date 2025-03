“Per le strade  di Sermoneta nel 1967”, la mostra fotografica aperta al pubblico fino al 6 Aprile

SERMONETA – “Per le strade di Sermoneta nel 1967” è il nome della mostra promossa dall’amministrazione comunale di Sermoneta, guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, che sarà inaugurata il 19 marzo – in occasione del Santo Patrono – alle ore 15.30 a palazzo Caetani, con fotografie scattate tra il 1966 e il 1967 dal fotografo romano Sebastiano Porretta, su indicazione del celebre Franco Pinna, fotografo di fiducia di Federico Fellini in molti suoi film. “In un vecchio album di negativi risalenti al 1966-67 ho trovato un discreto numero di scatti su Sermoneta, ancora in buone condizioni di conservazione, che dopo una opportuna scannerizzazione e un accurato lavoro di restauro, si è rivelato frutto di una campagna di ripresa fatta in più tempi tra la fine del 1966 e la primavera del 1967”, ricorda Porretta. Soggetti ritratti in maniera spontanea, in giorni di festa: fotografie nelle quali molti cittadini di Sermoneta si ritroveranno quando, all’epoca bambini, furono immortalati nella loro vita quotidiana. “Le riprese furono fatte quasi tutte in giorni festivi e quindi in un clima di particolare vita per le strade, con ritmi ben diversi da quelli che avremmo potuto incontrare in un normale giorno di lavoro”, aggiunge il fotografo. L’insieme delle immagini assume così una valenza storica, come un documento visivo che va ben oltre la scontata fabbrica della nostalgia per chi allora c’era e per chi, pur non essendoci allora, è indotto a un confronto con la realtà attuale. Uno spaccato storico di Sermoneta di quasi 60 anni fa che l’amministrazione comunale, con il Presidente del Consiglio delegato alla cultura Pierluigi Torelli, ha voluto mettere in evidenza con una mostra che resterà aperta al pubblico fino al 6 aprile, a ingresso gratuito.