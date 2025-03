‘In viaggio con la morte’ di Gianluca Campagna si aggiudica il premio della critica al Roma International

LATINA – Il romanzo di Gian Luca Campagna ‘In viaggio con la morte’ (Mursia) è stato premiato al Teatro Ghione di Roma con il premio della critica al Premio letterario Roma International organizzato dall’associazione Pegasus. Per lo scrittore e giornalista di Latina è il secondo premio della critica ricevuto in breve tempo per il romanzo dopo essersi aggiudicato quello del Premio letterario Città di Ladispoli. La giuria ha indicato nel romanzo di Campagna quella capacità di trattare “con un linguaggio differente un tema così divisivo e ostico come quello del suicidio assistito”.

Nel romanzo, Carla, la protagonista che si batte per porre fine alla sua esistenza, contrapponendosi a Gianni, il suo accompagnatore, che cerca in ogni modo di dissuaderla dal suo proposito prima di arrivare alla clinica della dolce morte in Svizzera, a Paradiso, nel Canton Ticino, dopo aver esaudito gli ultimi cinque desideri della donna.

Sul tema spinoso e divisivo affrontato l’autore dichiara: “Il romanzo per me resta impegno sociale, ho maturato l’idea che la narrativa non può ridursi solo a essere cassa di risonanza per un intrattenimento fine a se stesso, credo nell’efficacia della letteratura”.

Gian Luca Campagna (Latina, 1970) è scrittore, giornalista e comunicatore d’azienda. Ha pubblicato i romanzi Molto prima del calcio di rigore (2014), Finis terrae (2016), Il profumo dell’ultimo tango (2017), L’estate del mirto selvatico (2019), La scelta della pecora nera (2020). Con Mursia ha pubblicato nella collana Giungla Gialla Mediterraneo nero (2021) e Il teorema dei vagabondi pitagorici (2021). A marzo 2024 è uscito ‘In viaggio con la morte’ (Mursia). Il nuovo romanzo di Gian Luca Campagna uscirà il prossimo 25 aprile, si intitola ‘Il giardino dei nani solitari’ (Arkadia Editore).