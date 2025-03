Incendio a Formia, dietro le fiamme sulle colline di via Acervara l’ipotesi dolosa

Indagini in corso sulle cause che hanno scatenato il pauroso incendio divampato martedì sera sulle colline di via Acervara a Formia, e che ieri mattina hanno tenuto ancora impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai. Una notte che ha tenuto sveglia la città e in particolare i componenti di due famiglie che abitano nelle villette che si sono trovate sul fronte del fuoco e sono state lambite dalle fiamme. Grazie all’azione tempestiva di vigili del fuoco e protezione civile si è riusciti ad evitare il peggio e non è stato necessario evacuare le abitazioni. L’incendio di grosse proporzioni è stato con tutta probabilità di origine dolosa e ha mandato in fumo circa 10 ettari di macchia mediterranea.