Multe, a Latina incassati 879 mila euro nel 2024

Latina è il terzo comune del Lazio che nel 2024 ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da facile.it sui dati del Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Guardando la graduatoria regionale al primo posto si posiziona Roma con oltre 145 milioni di euro, seguita dai comuni di Rieti (3,7 milioni), Latina (879 mila euro), Frosinone (769 mila euro). Chiude la graduatoria regionale il comune di Viterbo (488 mila euro). Complessivamente nello scorso anno i comuni capoluogo laziali hanno incassato oltre 151 milioni di euro, valori in aumento del 2% rispetto al 2023. Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite calcolato come rapporto tra proventi e residenti al primo posto si posiziona a Rieti con 82,3 mentre chiude la graduatoria regionale Latina con 6,9€. Brutte notizie anche sul fronte dell’ RC Auto secondo l’osservatorio di facile.it in un anno i premi medi sono aumentati di quasi l’1%.