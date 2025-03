L’adattiva Pontinia cede dopo 13 vittorie in trasferta con la capolista Erica

Dopo 13 vittorie consecutive, la corsa dell’Adattiva Pontinia si ferma in Sicilia, nella tana della capolista Erice. Al Pala Cardella finisce 26-15 con la formazione siciliana che all’andata aveva rimediato l’unica sconfitta stagionale proprio per mano del Pontinia che, nel match d’andata, aveva subìto il k.o. nella sfida giocata al palazzetto dello sport Marica Bianchi. Alla luce di questo risultato la squadra di coach Nikola Manojlovic resta a 34 punti nella classifica del massimo campionato di pallamano di serie A1 femminile con l’Erice che, invece, avanza di due lunghezze, si stacca e sale a quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici ipotecando di fatto il primato in graduatoria quando mancano due partite al termine della stagione regolare. «Sono deluso per la prestazione di oggi, soprattutto per l’atteggiamento visto in campo, ho chiesto immediatamente alla squadra una reazione perché non possiamo permetterci di affrontare partite di questo livello senza la giusta intensità e concentrazione – ha dichiarato il presidente Mauro Bianchi a fine partita – Sono però convinto che lo staff tecnico e la squadra sapranno analizzare quanto accaduto e trovare le soluzioni necessarie per affrontare al meglio questo finale di stagione: abbiamo ancora obiettivi importanti davanti a noi, e sono certo che sapremo farci trovare pronti».