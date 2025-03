Latina più vicina alla salvezza, il match contro Sorrento finisce in pareggio

A Potenza finisce 1-1 la partita tra Latina 1932 e Sorrento 1945. Un pareggio che regala un punto ai nerazzurri e li avvicina all’obiettivo salvezza. Succede tutto nel secondo tempo, con i padroni di casa che trovano il vantaggio al 49′ grazie alla rete di Guadagni, poi al minuto 77 il pareggio di Saccani che segna il primo gol della stagione. La squadra di mister Boscaglia può volgere testa e sguardo al prossimo impegno previsto per sabato 29 marzo, quando andrà in scena la 34^ giornata di campionato di serie C. Altra trasferta impegnativa, quella all’Ezio Scida di Crotone.