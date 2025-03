Lutto nel mondo ciclismo, si è spento Fabrizio Di Somma, aveva 54 anni

LATINA – E’ scomparso all’età di 54 anni l’ex campione paralimpico di ciclismo su pista Fabrizio Di Somma, tecnico per 12 anni del paraciclismo azzurro. Si è spento al Goretti a causa di un tumore. Suoi un argento e due bronzi a Sydney 2000 come guida di Silvana Valente, due titoli iridati e podi in Coppa del Mondo.

Commovente il post dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina, perché Di Somma era anche Vigile Coordinatore AIB: “Sei arrivato da noi VV.F. nel 2017 proveniente dalla Forestale e sin da subito abbiamo notato che il ciclismo, ma lo sport in generale, era da sempre la tua passione e ne hai fatto anche una questione lavorativa, basti pensare alle tue tante vittorie individuali e ultimamente anche da coach nelle olimpiadi di Tokyo qualche anno fa. Ma in queste tragiche circostanze, le parole sono inutili.

La tua scomparsa così prematura ci lascia tutti nello sgomento più totale anche se quasi quotidianamente ci aggiornarvi sulle tue condizioni di salute.

Davanti a certe situazioni, che peggiorano di giorno in giorno, ci si sente inermi ed ora non possiamo far altro che unirci nel dolore alla tua Famiglia.

Abbiamo scelto queste foto per ricordarti e che ti rappresentano maggiormente, perché rimarrai per sempre innanzitutto uno Sportivo, un Forestale e un Vigile del Fuoco.

Riposa in pace caro Fabrizio”.

A dare notizia della scomparsa di Di Somma il Gruppo Finestra con un post e la foto qui pubblicata: “CIAO FABRIZIO ORA PEDALI IN CIELO”.