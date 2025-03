Playoff scudetto, Cisterna Volley pronta a gara-3 contro Itas Trentino

Foto di Paola Libralato

CISTERNA DI LATINA – Dopo la prima storica vittoria nei Playoff Scudetto, il Cisterna Volley si prepara a un nuovo confronto con l’Itas Trentino, con l’obiettivo di prolungare ulteriormente la serie e ribaltare il pronostico. Domenica 23 marzo alle ore 15:30, la formazione di coach Falasca scenderà in campo alla ilT Quotidiano Arena per Gara 3 dei quarti di finale (diretta RAI e VBTV), con la certezza di disputare almeno un altro match: Gara 4 è infatti già in programma mercoledì 26 marzo alle 20:30 al Palasport di Viale delle Provincie.

Nel sesto confronto stagionale tra le due formazioni, i pontini proveranno a dare continuità al successo maturato in gara 2. Sul piano statistico, il Cisterna Volley ha dimostrato solidità nei momenti chiave, pur subendo la superiorità di Trento a muro (15-8) e al servizio (10-9). Theo Faure si è distinto come secondo miglior marcatore della serie con 32 punti, mentre Daniele Mazzone, con 5 muri vincenti, è a una sola lunghezza da Jan Kozamernik, leader del fondamentale con 6 block nei primi due incontri. Segnali positivi arrivano anche dal servizio: ben sei giocatori diversi hanno messo a segno almeno un ace, con Nedeljkovic, Bayram e Baranowicz protagonisti di due servizi vincenti ciascuno.

LA TERNA ARBITRALE

Arbitri: Simbari Armando, Piana Rossella (3^arbitro Giardini Massimiliano)

Video Check: Crivellaro Mirco

Segnapunti: Sieder Cinthia

I NUMERI DEL MATCH

CISTERNA VOLLEY

In carriera Play Off: Enrico Diamantini – 25 punti ai 200

In carriera tutte le competizioni: Enrico Diamantini – 1 punti ai 1100, Daniele Mazzone – 4 battute vincenti ai 200, Theo Faure – 9 punti ai 900

ITAS TRENTINO

Nella Stagione 2024/2025 tutte le competizioni: Jan Kozamernik – 13 punti ai 100, Alessandro Michieletto – 27 punti ai 500, 10 attacchi vincenti ai 400

In carriera Play Off: Kamil Rychlicki – 21 punti ai 600, 3 attacchi vincenti ai 500, Gabi Garcia Fernandez – 23 punti ai 100, Daniele Lavia – 31 punti ai 400, Giulio Magalini – 36 punti ai 100

In carriera tutte le competizioni: Alessandro Michieletto – 21 punti ai 2600, Gabi Garcia Fernandez – 38 punti ai 800, Giulio Magalini – 6 punti ai 600