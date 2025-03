Priverno, il murales di Peppino Impastato sul Muro della Legalità del Teodosio Rossi

PRIVERNO – L’istituto Teodosio Rossi di Priverno ha voluto celebrare il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, con un murales che ritrae uno dei personaggi simbolo della lotta alla mafia: Peppino Impastato.

“Da oggi, sul Muro della Legalità del Teodosio Rossi, c’è anche il ritratto di Peppino Impastato, simbolo della verità che non si lascia imbavagliare e della lotta alla mafia – ha scritto in un post la dirigente scolastica Anna Maria Bilancia che ha pubblicato la foto dell’opera – Ringraziamo la Prof. Monica Baccari e gli studenti del Liceo Artistico che hanno realizzato l’opera che resterà, insieme alle altre, sempre presente allo sguardo e alla mente dei nostri Ragazzi perché non dimentichino chi ha lottato e ha perso la vita per liberarci da ogni forma di mafia e non abbiano mai dubbi sulla via da scegliere”, aggiunge Bilancia.

Sul murale è stata riportata la celebre frase del giornalista e conduttore radiofonico ucciso da Cosa Nostra a Cinisi all’età di 30 anni: “La mafia uccide, il silenzio pure”.

L’opera sarà inaugurata il prossimo 9 aprile, alla presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino.