Latina, sorveglianza speciale per un 41enne condannato per rapina

LATINA – La Polizia di Stato ha proposto e ottenuto l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un uomo di 41 anni, attualmente detenuto in carcere. Il soggetto, residente a Santi Cosma e Damiano, ha un lungo passato criminale, con precedenti per spaccio di stupefacenti, tentata estorsione, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Attualmente sta scontando una condanna a sei anni e un mese di reclusione per una rapina aggravata commessa nel 2022. La Divisione Anticrimine della Questura di Latina ha ritenuto l’uomo socialmente pericoloso, evidenziando episodi di aggressività e violenza che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica.

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione ha accolto la richiesta della Questura, imponendo la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e divieto di avvicinamento alle persone offese per due anni, misura che scatterà al termine della detenzione