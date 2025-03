ll futuro dell’agricoltura europea in un convegno organizzato da Confagricoltura

LATINA – Il futuro dell’agricoltura europea sarà al centro del convegno organizzato da Confagricoltura e Confagricoltura Latina, in collaborazione con ANSA, dal titolo “Nuova PAC: visione al 2040 per un’agricoltura europea sempre più competitiva”. L’evento si terrà lunedì 31 marzo 2025 presso il Consorzio Agrario Provinciale di Latina, in Via dei Monti Lepini – SS 156 KM 52200, Località Piccarello (LT) a partire dalle ore 16.

Un appuntamento di grande rilevanza per il settore agricolo, che vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti e imprenditori, con l’obiettivo di delineare le prospettive della Politica Agricola Comune (PAC) nel lungo termine, puntando su competitività, sostenibilità e innovazione.

A moderare i lavori sarà Elisabetta Guidobaldi, giornalista ANSA. Ad aprire il convegno sarà Luigi Niccolini, Presidente di Confagricoltura Latina, seguito dai saluti istituzionali del Sindaco di Latina, Matilde Celentano, e degli eurodeputati Nicola Procaccini e Salvatore De Meo, che interverranno in collegamento da Strasburgo.

Successivamente spazio agli interventi tecnici, che offriranno una visione approfondita sugli scenari futuri della PAC. Cristina Tinelli, Direttore dell’Area Relazioni UE e Internazionali di Confagricoltura, interverrà in collegamento da Bruxelles, seguita da Vincenzo Lenucci, Direttore Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari e Centro Studi Confagricoltura.

Dopo uno spazio dedicato alle testimonianze dirette delle imprese le conclusioni dell’evento saranno affidate a Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio.

A partire dalle 17.45, il convegno proseguirà con un approfondimento sul progetto LIFE BEEadapt Ecoschema 5, curato da Claudio Carpineti, Consulente di Confagricoltura Latina.

“Questo convegno – sottolinea il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini – è un’importante occasione per confrontarci sul futuro dell’agricoltura. Vogliamo un settore più forte e competitivo, in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni con strumenti concreti ed efficaci. Il confronto è fondamentale, e organizzare un evento di questo livello a Latina è un segnale chiaro dell’importanza del nostro settore per l’economia del territorio”.