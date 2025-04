Giulia Montagnini trionfa alla Mezza Maratona di Latina 2025: “Dedico la vittoria a Federico”

LATINA – La Mezza Maratona di Latina 2025 ha visto ancora una volta brillare Giulia Montagnini, atleta veneta di nascita ma romana d’adozione, che ha conquistato il primo posto femminile, replicando il successo già ottenuto nell’edizione del 2023. Capitano della Guardia di Finanza, Montagnini ha dimostrato come lo sport possa unire discipline e valori diversi, portando in gara non solo la determinazione dell’atleta ma anche il senso di rigore e dedizione del suo lavoro.

Una gara impegnativa e un miglioramento cronometrico

Intervistata dopo la gara, Giulia ha raccontato le sensazioni vissute lungo il percorso, evidenziando le difficoltà dell’ultima parte, caratterizzata da un tratto in salita che ha messo alla prova tutti gli atleti. Nonostante ciò, rispetto all’edizione precedente, ha migliorato il proprio tempo di quasi un minuto, un risultato che la rende particolarmente soddisfatta.

“La gara è sempre molto bella, il percorso affascinante e ben organizzato. Il clima è stato perfetto, il sole ci ha accompagnato per tutta la competizione. Rispetto al 2023, quest’anno ho corso con ancora più determinazione e sono felice di aver migliorato il mio tempo,” ha dichiarato.

Lo sport come espressione di uguaglianza

Giulia ha anche parlato dell’importanza della parità di genere nello sport, sottolineando come spesso le prestazioni maschili ricevano maggiore attenzione rispetto a quelle femminili. Tuttavia, il mondo dello sport sta facendo passi avanti in questa direzione, riconoscendo sempre più il valore delle atlete.

“Lo sport è una delle espressioni più belle dell’uguaglianza. In gara siamo tutti uguali, con gli stessi obiettivi e la stessa voglia di superare i nostri limiti. La parità di genere è un traguardo ancora da perfezionare, ma sono felice di vedere sempre più attenzione nei confronti delle prestazioni femminili,” ha affermato Montagnini.

Una dedica speciale

Ogni vittoria porta con sé un significato speciale, e quella di Giulia non fa eccezione. Al termine dell’intervista, ha voluto dedicare il suo successo a una persona importante nella sua vita:

“Dedico questa vittoria a Federico. Spero che questo messaggio arrivi a lui, perché è una persona davvero speciale per me.”

Con questa dedica carica di emozione, Giulia Montagnini chiude un’altra splendida edizione della Mezza Maratona di Latina, dimostrando che dietro ogni atleta c’è sempre una storia fatta di sacrificio, passione e sentimenti profondi.