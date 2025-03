Malore mentre guida una pala gommata, crolla il tetto di un capannone ad Aprilia

APRILIA – Un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Aprilia ha causato il crollo del solaio di un capannone industriale. Solo per un miracolo non ci sono stati feriti o peggio. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Aprilia e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno ricostruito che il disastro è stato causato da un operaio dipendente di una ditta di trasporti esterna che stava manovrando una pala gommata all’interno della struttura quando, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo che ha urtato un pilastro causando il cedimento del soffitto con conseguenze disastrose per la struttura. L’uomo invece non è in pericolo di vita. Soccorso dal personale sanitario intervenuto e successivamente trasportato presso l’ospedale di Aprilia. Sul posto sono giunti inoltre personale del Vigili del Fuoco, dell’Enel e del Gas.