Latina, coltellate ai Pub, chiuso il locale di fronte al quale cominciò l’aggressione. Il titolare non chiamò il 112

LATINA – Il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea per sette giorni e la sospensione della licenza del locale della zona dei Pub di Latina davanti al quale cominciò lo scontro tra giovanissimi culminato con il ferimento a coltellate di tre ragazzi. Gli accertamenti compiuti dalla squadra Mobile hanno chiarito che il titolare dell’esercizio commerciale di fronte alla scena non chiamò le forze dell’ordine limitandosi a uscire brandendo una mazza da baseball per allontanare i ragazzi. “Voleva risolvere una situazione potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, in autonomia e senza alcuna segnalazione”, dicono dalla Questura. E di più: anche in seguito, quando uno dei ragazzi coinvolti si era presentato all’interno per chiedere un fazzoletto e tamponare una vistosa perdita di sangue dovuta alla rissa stessa, l’uomo non aveva ritenutosi di segnalare i fatti alle forze dell’ordine.

Come è ben noto, la spedizione punitiva si concluse con il tentato omicidio di due giovanissimi e la successiva attività di indagine della Squadra Mobile di Latina è culminata nell’arresto di tre ragazzi di 18 e 19 anni accusati di tentato omicidio in concorso, mentre 13 giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata. Il Questore aveva emesso anche 16 DACUR nei confronti di tutti i coinvolti.

“La tempestiva segnalazione del primo episodio alle forze dell’ordine, ed il conseguente intervento sul posto delle pattuglie, avrebbe con ogni probabilità contribuito a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Divisione P.A.S.I. hanno invece fatto accertare come il titolare non si sia attenuto al rispetto delle norme e dei doveri che incombono sui titolari dell’attività. Alla luce di quanto accertato è stato pertanto adottato dal Questore il provvedimento ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di 7 giorni, che sarà attivo dalla mezzanotte del 12 marzo”, si legge in una nota della questura.