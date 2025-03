Misure di prevenzione contro le condotte violente: il Questore ne ha adottate 60 da gennaio a oggi

LATINA – Sono circa 60 le misure di prevenzione adottate dal questore di Latina Fausto Vinci dall’inizio di quest’anno per porre un freno a condotte violente. L’attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della provincia ha portato all’adozione di 25 provvedimenti di divieto di accesso ai centri urbani (Dacur).

Per tutelare le vittime di comportamenti persecutori garantendo sono stati adottati 25 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica. Tra i casi più gravi episodi di maltrattamenti familiari e stalking che hanno reso necessario mettere in sicurezza le vittime. Di qui l’invito anche a chi assiste alla violenza domestica o è a conoscenza di situazioni di pericolo per le vittime della violenza di genere e familiare, a rivolgersi alla Polizia per chiedere aiuto. “Le generalità del segnalante – ricordano dalla Questura – non saranno mai rese pubbliche ma tale iniziativa consentirà di aiutare qualsiasi vittima non in grado da sola di avere la forza per poter denunciare”.

Da gennaio ad oggi, infine, sono stati adottati nove provvedimenti di D.A.S.P.O. fuori contesto, per chi è coinvolto in indagini che facciano presupporre condotte violente.