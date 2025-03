Pontinia, denunciato per maltrattamenti 25enne trovato in possesso di armi e droga

PONTINIA – Denunciato per maltrattamenti in famiglia, aveva in casa un fucile calibro 12 con matricola abrasa e canna che era stata tagliata artigianalmente; 12 cartucce calibro 12, un machete lungo 70 centimetri, una katana, un coltello a serramanico di 70 centimetri e un altro di 30, una mazza da baseball. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di una perquisizione eseguita nell’abitazione di un 25enne di Pontinia che è stato poi arrestato in flagranza di reato con le accuse oltre che di maltrattamenti, di detenzione clandestina di armi da fuoco, e anche detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Durante la perquisizione i militari dell’Arma hanno trovato 13 grammi di cocaina e la somma in contanti di 1.130 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Latina.

