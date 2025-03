Novità rifiuti, meno conferimenti e in giorni diversi, Adiconsum: “Ma la Tari aumenterà”

LATINA – Da lunedì 10 marzo 2025 entrerà in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta. Lo ha comunicato Abc pubblicandolo sul sito in modo che i cittadini possano prenderne visione, visto soprattutto che ci sono novità che cambiano il servizio. Evidentemente non troppo gradite.

Giorgio Pedrazzi Presidente Provinciale dell’Adiconsum Latina, l’Associazione dei Consumatori aderente alla Cisl commenta: “La società ABC Latina non cessa di stupirci perché, con tutti i guai in cui si dibatte, trova anche il tempo di rendere ancor più complicata la vita dei cittadini utenti del nostro Comune” che segnala le variazioni più evidenti: “Coinvolgono la raccolta dell’umido che passa da tre volte a settimana a sole due, e la plastica che da tre volte a settimana passa a due, il ritiro del residuo secco, che da due volte a settimana passa a una sola e carta e vetro che cambiano giornata di conferimento. Quale logica sia dietro questo è difficile da comprendere, di sicuro creerà difficoltà nelle persone a riconsiderare i giorni in cui depositare i mastelli colorati. E molta confusione”.

Una diminuzione del servizio cui non si accompagna la diminuzione della Tari, anzi, le previsioni sono al rialzo. “La cosa peggiore – aggiunge Pedrazzi – è che a tariffa TARI invariata, anzi in odore di ulteriore aumento, si riduce di un terzo la prestazione all’utente. Un elemento questo sul quale sarà necessario aprire una attenta riflessione”.