Viola il divieto di avvicinamento, la minaccia, le fora la ruota con un cacciavite e la insegue: arrestato

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di Latina già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento per stalking e danneggiamento ai danni della ex compagna.

L’ultimo episodio ieri quando, violando la misura cautelare, l’uomo ha minacciato verbalmente la donna, poi con un cacciavite le ha forato la ruota dell’auto e quando lei è fuggita impaurita, l’ha inseguita a piedi fino al suo ingresso in Questura.

I due erano legati in precedenza da una relazione sentimentale, conclusasi di recente e proprio dalla fine del rapporto sarebbero iniziate delle vere e proprie persecuzioni. L’arrestato, che ha 47 anni, è stato portato in carcere dopo che i fatti raccontati dalla vittima sono stati confermati anche dalla visione di alcune videocamere.