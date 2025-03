Pallamano femminile, Adattiva Pontinia in casa dell’Erice prima in classifica

PONTINIA – L’Adattiva Pontinia scenderà in campo sabato 22 marzo alle 15 in casa dell’Erice, attuale capolista del massimo campionato nazionale, staccata di due punti proprio dal Pontinia. «Partita difficile contro un avversario molto molto forte che però affronteremo con la mente libera da ogni pressione e consapevoli che una vittoria ci proietterebbe a una conclusione da primi della classe in regular season – commenta Giovanni Nasta, direttore tecnico del Pontinia – Stiamo abbastanza bene e si respira la giusta aria di grande motivazione delle nostre ragazze che non vedono l’ora di sentire il fischio. Siamo tutti già con la testa alla fase finale cercando di capire come saranno gli accoppiamenti di questi play-off ormai sicuri di essere tra le prime quattro. Erice offre validi spunti per ritrovare concentrazione e tentare di “vendicare” sportivamente l’eliminazione dalla finale scudetto dello scorso anno che abbiamo perso in gara 3 proprio a Erice».

La squadra del presidente Mauro Bianchi che in questo momento occupa la seconda posizione della classifica del campionato di pallamano di serie A1 femminile. Il Pontinia, guidato da coach Nikola Manojlovic, arriva da una striscia record di 13 vittorie consecutive in campionato. All’andata, era il 18 dicembre scorso, il Pontinia vinse (32-30) lo scontro diretto al palazzetto dello sport Marica Bianchi al termine di una gara intensa in cui Ramona Manojlovic segnò più di tutte realizzando ben 10 gol. Il Pontinia arriva a questo appuntamento forte anche del miglior attacco del campionato di A1 con 637 reti totalizzate finora ed è reduce dalla vittoria in campionato con il Leno.

«La cosa molto positiva è che, in cinque anni di grande lavoro, ci siamo costruiti la possibilità di giocare questo tipo di partite, considerate da tutti come scontri diretti per il vertice del campionato – conclude Nasta – Sono sicuro che la prestazione delle ragazze sarà notevole e sul campo vedremo una grande pallamano, anche l’esperienza della Coppa Italia ci servirà per capire come vanno vissute questo tipo di partite».

Dal canto suo l’Erice, prima in classifica con 36 punti, ha segnato complessivamente 622 gol ma con soli 347 gol al passivo è, di gran lunga, la miglior difesa del torneo senza dimenticare che ha da poco vinto la Coppa Italia nelle Finals di Riccione. Dopo la trasferta di Erice il Pontinia tornerà a giocare in casa il 5 aprile prossimo contro l’Ariosto per poi chiudere la regular season a Padova il 19 aprile.

La partita tra Erice e Pontinia verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball