Premiati in Comune i velisti della Lega Navale Italiana di Formia

Il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha premiato questa mattina, nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, i cinque velisti della Lega Navale Italiana di Formia che si sono distinti in ambito nazionale nell’anno 2024 per le loro performance e l’impegno nel mondo della vela. Atleti che hanno portato onore e lustro all’intera comunità e all’associazione sportiva ottenendo ottimi risultati. A sottolinearlo, nel corso della cerimonia, il primo cittadino che ha espresso il proprio apprezzamento per la dedizione e il sacrificio delle giovani promesse che si allenano nelle acque del litorale di Vindicio, “Lo Stadio del Vento”, evidenziando anche l’importanza dello sport come strumento di promozione del territorio. Il premio è stato un riconoscimento non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per lo spirito di squadra e il lavoro svolto nel rappresentare con orgoglio la Lega Navale Italiana di Formia presieduta da Emilio Civita, che ricopre anche il ruolo di direttore sportivo, a testimonianza di un percorso esponenziale di crescita collettiva, frutto anche del prezioso lavoro dell’allenatore Emanuele Montagna.

Sono stati insigniti di una targa:

Niccolò Maria Sparagna, vice campione italiano U16 nella classe ILCA 4, vice campione alla Coppa Campioni e campione zonale Under 16;

Roberta Meschino, medaglia d’oro al campionato italiano ILCA 6 (Under17) di Genova, vice campionessa zonale femminile e campionessa regionale U17;

Giulia Spinosa, quinta al campionato Italiano ILCA 4;

Davide Valerio, terzo al campionato zonale ILCA 4 Under 18 maschile;

Giulia Tan Finazzi, campionessa zonale ILCA 4 Under 18 femminile.

“È importante celebrare i successi dei nostri giovani sportivi perchè il loro impegno e la loro dedizione sono esempi tangibili di come, con serietà, abnegazione, costanza e disciplina, si possa raggiungere notevoli exploit in campo regionale e nazionale – ha commentato il Sindaco Gianluca Taddeo – La passione e il sacrificio rappresentano fonte di ispirazione non solo per gli appassionati, ma per l’intera cittadinanza di Formia, diventando un modello da seguire. La determinazione di questi atleti è un faro per le generazioni future, un incoraggiamento a perseguire i propri sogni con tenacia e abnegazione, portando in alto il nome della nostra città in una disciplina difficile, complicata ma allo stesso tempo emozionante. A loro va l’augurio sincero di un futuro ricco di sfide e soddisfazioni”.

Alla cerimonia ha presenziato anche l’Assessore allo Sport, Fabio Papa, che ha ribadito le perfomance con cui si sono distinti i velisti formiani.

“Il premio è stato un riconoscimento per l’impegno e il sacrificio profusi, ma anche per il valore che lo sport insegna nella crescita individuale e collettiva. Un momento di celebrazione per il lavoro di squadra della Lega Navale Italiana di Formia e per il senso di appartenenza che questi atleti hanno saputo trasmettere”.