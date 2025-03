Mezza Maratona di Latina, baciata dal sole. Vincono la 10 km Gabriele Carraroli e Claudia Zolli

LATINA – Una finestra di bel tempo ha illuminato la Mezza Maratona di Latina. Start puntuale alle 9 per i 1000 atleti al via che si sono radunati al Campo Coni per compiere i 21 km tra città e lungomare. In un clima di festa, ma anche di grande agonismo, la gara ha anticipato la partenza della 10 km con 350 iscritti e della family walk gratuita.

Al termine della mattinata i vincitori sono Matteo Noro del SSD Piano ma arriviamo che ha chiuso con il tempo di 1h 13’55″. Vince la 21.097 km per le donne Giulia Montagnin della O.S.O. OLD STARS OSO 1:24:02.

Hanno tagliato il traguardo della 10 km per prime Claudia Zolli della ASD Frosinone Sport che ha chiuso in 42’e 55″, seguita da Fabiana Turco dell’Atletica Colleferro Segni in 44’e 43″ e Sonia Andolfo di Run Forever Aprilia in 45′ e 15″.

Tra gli uomini della 10 km ha vinto Gabriele Carraroli della ASD Centro Fitness Montello in 31 e 47 seguito da Claudio Marchiori della ASD Nuova Podistica Latina in 32 e 59, terzo Emiliano Schena della Podistica Magliese in 33′ e 2′”

“Davide Fioriello ha portato a Latina la manifestazione più importante che ci sia a Latina, una tradizione che continuerà a crescere nei prossimi anni. Del resto la città si presta benissimo: il clima, l’architettura di Fondazione, il mare il Parco meglio di questo non si può desiderare”, ha detto L’assessore alo sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato