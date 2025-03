Vertenza Recoma a Sermoneta Scalo, lavoratori ancora senza stipendi

LATINA – Si inasprisce la vertenza Recoma. La Conf.a.i.l. Metalmeccanici di Latina denuncia quello che definisce “il grave comportamento dei vertici aziendali” dell’azienda di Sermoneta Scalo per una situazione che si va “delineando come drammatica”.

La denuncia è del segretario provinciale Gianni Chiarato. “Le spettanze dei lavoratori e lavoratrici non vengono liquidate, non viene data alcuna risposta, non ci sono riferimenti affidabili con i quali interfacciarsi e la condizione economica delle maestranze si delinea come problematica e senza sbocchi a breve termine – scrive il sindacalista -. Continua lo stato di agitazione e le relative conseguente ma temiamo che il destino di queste persone che poi sono famiglie del nostro territorio sia irrimediabilmente segnato al negativo”.

Chiarato ricorda che è prioritario salvaguardare i dipendenti e rivolge un appello a tutte le parti in causa: istituzioni, mondo imprenditoriale e rappresentanze datoriali “per sondare l’eventuale interesse ad un cambio di gestione”.

A fine marzo non è ancora stato presentato il nuovo piano industriale nuovo ” quello che ci era stato annunciato come risolutivo e temiamo che vi siano precise volontà a voler estinguere la storia di questa azienda e la storia di chi vi ha profuso il proprio lavoro, la propria vita e quella dei propri familiari”.