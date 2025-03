PD Formia: a Ventotene per ribadire i valori del Manifesto d’Europa

Oggi a Ventotene, luogo simbolo in cui sono nate le basi dell’Europa, era presente anche il Partito Democratico di Formia insieme al PD del Lazio, per ribadire i valori del Manifesto d’Europa.

In una nota del partito si legge: “Abbiamo ricordato quanto siano attuali i principi di libertà, democrazia e solidarietà che Spinelli, Rossi e Colorni immaginarono per un’Europa libera da guerre e divisioni. Oggi più che mai, in un contesto internazionale complesso, è nostro dovere rafforzare questi valori e portare avanti il sogno di un’Europa forte che sappia affrontare le sfide del nostro tempo. Da Ventotene rinnoviamo il nostro impegno per un’Europa dei popoli e delle opportunità, contro ogni deriva nazionalista”.