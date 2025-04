A Sezze, shopping con il bancomat rubato, denunciata la coppia

SEZZE – Hanno fatto shopping utilizzando una carta di credito rubata, ma purtroppo per loro sono stati scoperti. A Sezze i Carabinieri hanno denunciato, in stato di libertà, una donna e un uomo del luogo, rispettivamente dell’età di 56 e 48 anni, per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di pagamento diversi dai contanti. I militari hanno trovato la carta di credito a casa della coppia con la quale hanno fatto acquisti per oltre 100 euro.