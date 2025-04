Piazza Santa Maria Goretti rinasce grazie ai commercianti

LATINA – Piazza Santa Maria Goretti a Latina finalmente comincia a “rinascere”, grazie alla buona volontà dei cittadini. Sabato mattina, infatti, i commercianti le cui attività ricadono sul perimetro della piazza, ultimamente diventato luogo di degrado e sporcizia, con bivacchi di persone anche pericolose per l’incolumità di chi vive la zona, hanno dato il via ad una prima ristrutturazione del luogo. Con il beneplacito del Comune di Latina hanno, di tasca propria, acquistato tagliaerba e quant’altro utile per il giardinaggio e hanno iniziato, e finito, il taglio dell’erba, svuotato i cestini, ripulito le panchine e raccolto i rifiuti lasciati abbandonati a se stessi. “Ogni sabato – spiegano i commercianti – a cominciare da questo, ci saranno due operai che manterranno il decoro della piazza, naturalmente sotto le nostre direttive. E’ una cosa che volevamo fare da tempo, visto che qui ci sono le nostre attività che accolgono moltissime persone. Purtroppo ultimamente piazza Santa Maria Goretti era diventata invivibile, la gente cominciava ad avere paura ad uscire sia di giorno che di sera. Tenete presente che qui c’è una Chiesa e ci sono anche delle attività di ristorazione che non possono permettersi di perdere clienti. Amiamo la nostra città e, per dovere civico, pensiamo sia utile rimboccarsi le maniche anche per dare l’esempio. Ci auguriamo che chi frequenterà la piazza, da ora in poi, si comporti educatamente. Naturalmente ci saranno altre iniziative di cui sarete tempestivamente informati”.