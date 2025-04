Anche nelle scuole di Latina arriva il progetto Cani In branco

LATINA – Insegnare a bambini e ragazzi il rispetto per gli animali. È l’obiettivo del progetto “Cani in b(ranco)”, realizzato da ACL Odv, associazione che opera da anni nella tutela animale e si impegna per favorire le adozioni dei cani abbandonati e custoditi nei canili privati convenzionati con i Comuni del Lazio, in particolare nelle province di Frosinone e Latina, trovando loro famiglia in Regione o al centro-nord d’Italia, ovvero nelle zone a minor tasso di randagismo. Tra il 2014 e il 2024 ACL odv ha realizzato oltre 3 mila adozioni, con una media di circa 250 – 300 adozioni l’anno – tutte documentate presso le Asl competenti – con particolare attenzione per i cani con esigenze speciali (anziani, disabili o malati).

Il piano, presentato oggi in Regione Lazio all’ assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito e Urbanistica, Giuseppe Schiboni, prevede che nelle scuole – dalle primarie all’ultimo anno di liceo – si tengano degli incontri con gli studenti per trasmettergli il rispetto nei confronti degli animali, con un focus sul migliore amico dell’uomo.

Nelle primarie si racconta la storia del cane, come si è evoluto con l’essere umano, coinvolgendo gli alunni con giochi e disegni, introducendo il concetto di rispetto verso ogni forma di vita e come rapportarcisi.

Ai più grandi, invece, viene insegnato come capire il cane fin da cucciolo, come apprende, differenze e peculiarità di razza e per età. Inoltre, si parla di: canili, lavoro dei volontari, cani vaganti, la sterilizzazione, la rinuncia, l’abbandono, l’adozione, le terapie assistite con animali, la fauna selvatica e i pericoli della strada, con riferimenti alle modifiche legislative. Non ultimo, il concetto di One Health, passaggio cruciale per la salute globale.

“È fondamentale che i giovani conoscano l’importanza di difendere l’equilibrio uomo-natura – ha spiegato Priscilla Di Thiene, ideatrice e responsabile del progetto – per poter cambiare e migliorare il mondo di oggi e di domani. Attraverso la conoscenza dell’altro, la costruzione di un rapporto equilibrato e il rispetto verso ciò che ci circonda, vorremmo portare piccoli e grandi a comprendere che un animale è un essere senziente e può anche diventare un tramite per migliorare la propria sfera affettiva ed emozionale.”

“Non è semplice insegnare ai bambini il rispetto e l’amore verso tutti gli animali – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Schiboni – non soltanto per cani e gatti, quelli più vicini a noi. Sui social network, troviamo immagini positive, come quelle di bambini e animali che giocano assieme, ma anche di violenze inaudite e ingiustificate. Dare il buon esempio ma soprattutto fare informazione, ha non solo un valore educativo ma anche uno etico che aiuta a far crescere i nostri ragazzi come persone migliori. Adesso ci incontreremo nuovamente per valutare dove sviluppare al meglio questo progetto.”

All’incontro ha partecipato anche Livio Buffo, CEO dell’agenzia di comunicazione Cenacoli, che si occuperà di organizzare delle iniziative a supporto del progetto di ACL Odv: “Secondo un recente rapporto dell’Osservatorio Zoomafia, ci sono quasi 3000 procedimenti in corso per violenza sugli animali: il reato più diffuso è l’uccisione. Senza fermarci ai nostri amati cani e gatti, dobbiamo riflettere su traffico di cuccioli, contrabbando di specie protette, corse clandestine di cavalli, furti e violenza dei ragazzi sugli animali. Come Cenacoli, vorremmo fare un’azione forte sui social, facendo bloccare quei profili che diffondono video di violenza, segnalandoli alle autorità. I ragazzi hanno bisogno di esempi positivi, devono imparare il rispetto per la vita, non il disprezzo.”