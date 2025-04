Aprilia, perquisizioni con i cinofili al Colosseo e Toscanini: due case Ater erano piazze di spaccio

APRILIA – L’operazione massiccia di controllo e le perquisizioni eseguite questa mattina nelle zone Colosseo e Toscanini ad Aprilia, nel corso di un’operazione antidroga scattata all’alba, ha portato i Carabinieri a sequestrare 4.500 euro in contanti, una pistola semiautomatica cal. 22, 57 colpi, un caricatore, circa 44 grammi di hashish, 3 grammi di crack e 1 kit di videosorveglianza. I carabinieri hanno inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria otto persone, mentre altre due sono state segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti. I militari dell’Arma hanno poi recuperato e restituito all’Ater, due appartamenti utilizzati come piazza di spaccio, uno al Colosseo l’altro nel quartiere Toscanini.

L’operazione ha visto in campo i militari del Reparto Territoriale di Aprilia e delle Compagnie Carabinieri di Latina, Terracina e Formia, con il supporto del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria e del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, nell’ambito del monitoraggio e contrasto alle illecite attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Undici le perquisizioni eseguite nei confronti di persone finite nel mirino per episodi violenti, anche con esplosione di colpi di arma da fuoco.