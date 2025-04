Sabaudia, sfugge alla furia dell’ex rifugiandosi dai carabinieri: lui l’aveva aggredita a morsi

SABAUDIA – Per sfuggire alla furia di un ex che l’aveva aggredita mordendole una mano, si è rifugiata nella Caserma dei Carabinieri una donna di Sabaudia e per un 37 enne del posto, è scattato l’arresto in flagranza. L’uomo, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata e ammonito per reati di codice rosso, per il reato di minacce, atti persecutori e danneggiamento, aveva raggiunto la ex convivente mordendole la mano e danneggiandole l’autovettura con calci e pugni, mandando in frantumi il lunotto posteriore.

Quando è stato bloccato dai militari continuava a inveire contro la donna e danneggiata con un calcio lo stipite in legno di una porta. Ora si trova nel carcere di Latina.