Attività produttive in festa…Primavera! Successo a Sabaudia

SABAUDIA – Tre giorni ricchi di eventi a Sabaudia questo fine settimana che hanno segnato la fine dei festeggiamenti del novantesimo anno dalla nascita della città. Tra convegni, incontri e dibattiti ci sono stati anche tre giorni di festa in piazza con “Attività produttive in festa, Primavera” organizzata dal comune, settore attività produttive in collaborazione con le Associazioni, la Coop. Ninfea, il Centro “L’Erica” ed il Centro Sociale Anziani Borgo Vodice.

Protagonisti sono stati gli stand florovivaistici, il mercatino dell’artigianato e lo street food. Grande successo anche per la festa degli Aquiloni al Campo di Marte sabato mattina e per lo spettacolo delle società sportive di Sabaudia, Art Maison, Girodanza, Centro Harmonia, Butterfly e Top Dance, che si sono esibite sul palco sabato pomeriggio.

Soddisfatto il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca

Anche il Delegato Giovanni Piero Fogli è soddisfatto per la risposta del pubblico che è aumentata rispetto allo scorso anno