Cisterna, al via le manifestazioni di interesse per la nuova Sala Polivalente

A un anno dall’apertura del cantiere, il Comune di Cisterna si prepara a raccogliere manifestazioni di interesse per la gestione della nuova Sala Polivalente realizzata nella cosiddetta “Buca comunale”, tra via Carducci, via Zanella e via San Pasquale. Un’area simbolo di degrado per oltre vent’anni, destinata ora a trasformarsi in un centro culturale e punto di aggregazione per la città, grazie anche al completamento del parcheggio interrato a due piani.

«Con l’approvazione della delibera di Giunta – dichiarano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli – abbiamo pubblicato l’avviso per raccogliere proposte sulla possibile destinazione funzionale della Sala, di circa 630 metri quadrati comprensivi di foyer e servizi. L’obiettivo è restituire alla città uno spazio per la cultura, magari anche un cinema o un teatro, come richiesto da molti cittadini».

La manifestazione di interesse servirà a valutare l’interesse da parte di enti o soggetti privati alla gestione in concessione dell’immobile, per un massimo di 12 anni. Si tratta di una fase esplorativa, senza alcun vincolo per il Comune, che si riserva ogni decisione su eventuali sviluppi futuri.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 24 di martedì 20 maggio 2025. Solo in seguito verrà pubblicato un bando di gara per l’assegnazione definitiva della struttura.