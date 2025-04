Circolazione ferroviaria sospesa a Campoleone: treni cancellati e ritardi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno

Giornata difficile per pendolari e viaggiatori lungo le tratte ferroviarie Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno. Dalle ore 14:25 di oggi la circolazione dei treni risulta sospesa nei pressi della stazione di Campoleone, a causa dell’investimento di una persona da parte di un convoglio in transito.

Sul posto sono immediatamente intervenute le autorità competenti, che stanno conducendo i necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Fino al termine delle operazioni, il traffico ferroviario nella zona rimane interrotto.

Trenitalia ha comunicato che è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, ma i disagi per i viaggiatori sono già consistenti: i treni potranno subire cancellazioni, ritardi o limitazioni di percorso. Alcuni Intercity sono stati instradati sulla linea alternativa via Cassino, nel tentativo di alleggerire l’impatto sull’intera rete.

Numerosi i viaggiatori rimasti bloccati in stazione o costretti a rivedere i propri piani di spostamento. Al momento non è dato sapere quando la circolazione potrà riprendere regolarmente.

Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle autorità e da Rete Ferroviaria Italiana.