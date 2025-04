Emergenza idrica: le azioni del Consorzio per salvare le colture

Vista la diminuzione significativa delle portate in alveo e delle sorgenti monitorate, in questi giorni il Consorzio ha incontrato le Organizzazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e CIA del capoluogo pontino per informarle delle criticità rilevate e delle azioni già poste in essere per la stagione irrigua.

“I nostri studi e monitoraggi lo avevano previsto, dichiara il Presidente Lino Conti, e anche se ci sono in cantiere nuovi progetti, finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici, il tempo per la loro realizzazione non è immediato. Ci tengo, però, a precisare che stiamo attivando tutte le procedure per permettere un’equa distribuzione della risorsa idrica attualmente disponibile”.

Anche le cronache nazionali confermano le criticità dovute alla scarsità di piogge e alle alte temperature: è notizia di pochi giorni fa che lo scorso mese di marzo è stato il più caldo della storia.

“Insieme ai nostri tecnici – continua Conti – stiamo valutando, attraverso studi e simulazioni, le soluzioni più idonee per sostenere l’irrigazione.”

L’emergenza si avverte in modo particolare nell’Agro Pontino, l’area Nord del comprensorio di bonifica, dove l’irrigazione è a scorrimento e i consorziati si approvvigionano autonomamente, in aree non servite da impianti irrigui collettivi.

Nella giornata odierna cominceranno i lavori per la realizzazione della Tura Zappidoa servizio dell’irrigazione di soccorso per i terreni in sinistra e destra idraulica del canale Diversivo Superiore Schiazza-Selcella tra la strada Fontana e la Migliara 45 nel Comune di Sezze. Nei prossimi giorni, dopo gli opportuni studi, monitoraggi e simulazioni, saranno valutate altre opzioni e se realizzare altre ture su fossi e canali.

Il Presidente Conti ha confermato l’impegno del Consorzio nell’affrontare l’emergenza con azioni concrete, ma ha anche ribadito l’invito ai singoli agricoltori e alle aziende agricole ad un comportamento corretto e responsabile, evitando sprechi e favorendo un uso consapevole dell’acqua.