Fondi, apre lo sportello SOLEIL dedicato all’integrazione sociale

Apre anche a Fondi, al piano terra della Casa Comunale, lo sportello S.O.L.E.I.L.: un servizio gratuito e dedicato all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa dei cittadini dei paesi terzi per prevenire e combattere lo sfruttamento della manodopera in ogni sua forma. Si tratta di un progetto promosso nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, cofinanziato dall’Unione Europea e promosso dal ministero del Lavoro con la Regione Lazio capofila. A Fondi lo sportello sarà attivo il martedì mattina e offrirà una moltitudine di servizi: consulenza legale, accesso ai servizi territoriali, accompagnamento sociosanitario, orientamento al lavoro e alla formazione, laboratori di occupabilità e housing sociale.

«Non appena si è profilata questa opportunità l’abbiamo colta al volo – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – abbiamo infatti la possibilità di avvalerci di personale qualificato per offrire servizi importanti volti a favorire l’integrazione. Proprio per consentire ad un vasto numero di utenti di sfruttare questa opportunità, abbiamo individuato una stanza all’interno della casa comunale. S.O.L.E.I.L. avrà quindi una posizione centrale nella nostra città sia simbolicamente che pragmaticamente».

«La presenza dello sportello in Comune – aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – avrà anche una valenza di supporto rispetto alle attività svolte dagli uffici comunali che spesso, per motivazioni diverse, non riescono o non possono rispondere alle numerosissime richieste avanzate da cittadini stranieri, smarriti dinanzi alla burocrazia o alle normative e con esigenze che vanno oltre le competenze dell’Ente. Il point sarà inoltre utile anche per questioni non strettamente lavorative come l’assistenza in caso di tratta sessuale o problematiche sociali relative alle donne, alle famiglie o ai bambini».

«Lo sportello S.O.L.E.I.L. – conclude l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – sarà fondamentale per fornire assistenza in un mondo lavorativo completamente stravolto negli ultimi 20 anni ma sarà anche uno strumento efficace per combattere, e soprattutto prevenire, diverse forme di sfruttamento».

Lo sportello sarà gratuito e a cura del partner Proxenia soc. coop. Sociale onlus (Istituto di scienze della formazione lavoro e salute alta e media formazione).